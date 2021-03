Mister Gotti, che combini? Festa in appartamento e multa di 400 euro per aver violato restrizioni per pandemia di Covid

Una cena di troppo – e non in famiglia – costa 400 euro di multa al tecnico dell’Udinese Luca Gotti. Secondo Il Messaggero Veneto, infatti, il mister dei friulani, dopo la partita Udinese-Sassuolo, avrebbe preso parte ad una festa in un appartamento nonostante le restrizioni imposte dalla pandemia di Covid-19.

Otto le persone multate e tra queste, appunto, anche l’allenatore dell’Udinese Luca Gotti.

Come si apprende, il tutto sarebbe successo nella notte tra sabato 6 e domenica 7 marzo, in via Marangoni. A chiamare le forze dell’ordine sono stati i vicini di casa, infastiditi dai continui rumori provenienti dall’appartamento. Per tutti gli otto partecipanti alla festa privata è scattata una sanzione di 400 euro ciascuno che potrebbero diventare 280 euro se pagata entro 5 giorni.