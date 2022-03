Mkhitaryan ha deciso: addio alla Nazionale

La decisione dell'armeno

MESSAGGIO - "Cari amici, ricordo quando ho indossato per la prima volta la maglia della mia Nazionale in un'amichevole contro Panama, e il primo gol segnato contro l'Estonia nelle Qualificazioni al Mondiale. Volevo vincere in ogni passo della mia carriera, non importa quanto sarebbe stato difficile. È stato un onore giocare per la mia Nazione per 15 anni e ancor più di esserne stato il capitano negli ultimi 6", ha scritto Mkhitaryan. E ancora: "Dopo 95 presenze, duro lavoro, passioni e alti e bassi, ho preso la decisione di ritirarmi dalla mia carriera con la Nazionale armena. Ho preso questa decisione dopo la mia ultima partita contro la Germania lo scorso novembre. Penso che sia il momento giusto. Ho dato tutto quello che potevo dare alla Nazionale. Per i prossimi anni sarò completamente concentrato sulla mia carriera nel club. La mia casa calcistica è sempre stata l'Armenia, la mia terra natale, e sarò sempre grato a ogni singola persona che mi ha supportato, che mi ha allenato, con cui ho giocato e che ha contribuito alla mia crescita come calciatore e come persona. In bocca al lupo alla mia Nazionale! Per sempre vostro".