Mkhitaryan: “Voglio vincere con la Roma. Raiola un amico anche se non piace…”

Redazione ITASportPress

Henrikh Mkhitaryan, centrocampista o attaccante della Roma, ha parlato al Corriere dello Sport analizzando questa prima parte di ritiro agli ordini di José Mourinho, nuovo tecnico dei giallorossi. L'armeno si è soffermato anche sul suo rapporto con il mister portoghese col quale le cose non erano andate molto bene ai tempi del Manchester United. Poi, ulteriori riflessioni sul calcio giocato e le ambizioni del club capitolino per la prossima annata.

RITIRO E MOU - "Stiamo lavorando bene, cerchiamo di fare tutto quello che il tecnico ci chiede, lavoriamo su aspetti che nel passato avevamo trascurato. Su cosa? Beh, non posso rivelarlo, è un segreto", ha detto Mkhitaryan che poi su Mourinho: "Quello che è successo a Manchester rimane a Manchester. Noi abbiamo parlato da persone mature. Posso dire che tutti e due vogliamo andare per la stessa strada, tutti e due vogliamo vincere qualcosa per la Roma. L’unica cosa che conta quest’anno. Per lui conta solo vincere. Un allenatore come lui non molla mai, vuole vincere sempre. Questa caratteristica è innata, non si acquista con il tempo. Mourinho è speciale per questo".

ROMA - Sulla sua permanenza in giallorosso: "Non ho avuto dubbi, ma volevo avere la testa fresca per prendere la decisione migliore per me. Avevo avuto delle offerte, in Italia e all’estero, ma la decisione più giusta è stata quella di restare alla Roma".

SU RAIOLA - "Non è solo un agente, è un amico. Lo conosco dal 2013, quando ero allo Shakhtar e volevo andare via. Mi ha aiutato tanto per il trasferimento al Borussia Dortmund. Lui è felice se i suoi calciatori stanno bene e giocano. Se qualcuno non trova spazio lo aiuta ad andarsene. Poi magari i direttori sportivi non lo amano perché punta a ingaggi alti, ma secondo me ci sa fare e ha una soluzione per tutto", ha concluso Mkhitaryan.