Mls, Mannone nominato miglior portiere del 2019

La carriera all’estero di Vito Mannone continua a regalare soddisfazioni al portiere nativo di Desio.

Dopo la lunga parentesi all’Arsenal, con cui ha debuttato anche in Champions League, e dopo le quattro stagioni al Sunderland e le due al Reading, l’estremo difensore prodotto del vivaio dell’Atalanta ha lasciato il segno anche nella Mls, torneo in cui milita dal mese di febbraio con la franchigia del Minnesota United, in prestito proprio dal Readinf.

Mannone è stato infatti premiato come miglior portiere della Regular Season 2019.

L’estremo difensore ha tenuto la porta inviolata per 11 volte, con 43 goal subiti, terza miglior difesa della Western Conference. In classifica la squadra si è piazzata al quarto posto, anche grazie alle sue parate, 129 in stagione.

Ora non resta che provare a fare strada ai playoff, sognando di imitare Sebastian Giovinco, l’unico italiano ad aver vinto il titolo in Mls, nel 2016 con il Toronto.

Il Minnesota ha dedicato due video al proprio portiere sul proprio account Twitter.