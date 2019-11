Mls, trionfa Seattle: Toronto battuto nella finale playoff

Di fronte nella finale playoff per la terza volta negli ultimi quattro anni, Seattle Sounders e Toronto hanno dato vita all’ultimo atto della stagione 2019, giocato però per la prima volta al CenturyLink Field della città dello stato di Washington.

Seattle si è imposta per 3-1, conquistando il secondo titolo nazionale della propria storia. Gara poco spettacolare per un tempo, poi è successo di tutto: Seattle avanti al 57′ con Leerdam, la reazione dei canadesi non c’è e Rodriguez raddoppia prima del tris al 90′ di Ruidiaz. Tardivo il punto della bandiera del Toronto di Altidore.

Secondo titolo da allenatore anche per Brian Schmetzer, ex bandiera dei Seattle da giocatore.