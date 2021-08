Modella Playboy Luana Sandien offre 600mila sterline per fazzoletto lacrime Messi ma…

La modella aveva intenzione di posare per un servizio fotografico con quel particolare "cimelio"

Nella categoria dei pezzi da collezione che riguardano i calciatori, nelle ultime settimane si è inserito anche il fazzoletto usato da Lionel Messi per asciugarsi le lacrime nel giorno del suo addio al Barcellona. Ebbene sì perché dopo quella conferenza stampa molto emozionante, qualcuno aveva pensato bene di mettere all'asta il "cimelio" alla pazza cifra di 1 milione di dollari. Tale somma pare non essere stata raggiunta, eppure, c'è chi come la modella di Playboy Luana Sandien ci è andata parecchio vicina. Come riporta il Daily Star, infatti, la donna è arrivata a offrire fino a 600 mila sterlina, ben oltre la metà della somma richiesta. Peccato che qualcosa, poi, sia andato storto...