Modena-Sassuolo, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Si gioca alle 18.

Redazione ITASportPress

In campo anche oggi, lunedì 8 agosto la Coppa Italia con altre quattro partite valide per i trentaduesimi di finale che permetteranno di definire il tabellone del prossimo turno che si disputerà poi a metà ottobre. Toccherà anche a Modena-Sassuolo che si daranno battaglia a partire dalle 18. Così come le altre sfide di oggi e di tutta questa fase del torneo, anche il match tra le due squadre emiliane sarà visibile in TV in chiaro su Mediaset e in streaming.

Modena-Sassuolo, le ultime

Prima dell'inizio del campionato c'è la Coppa Italia da onorare e questa sera saranno Modena-Sassuolo ad essere impegnate. Padroni di casa in fiducia dopo la promozione in B della scorsa annata e con la voglia di stupire e mettere in difficoltà i neroverdi. Dal canto loro, gli uomini di Dionisi, senza Scamacca, venduto al West Ham, proveranno a partire al meglio in questa nuova stagione provando a confermare quanto di buono visto in passato.

Dove vederla in tv e formazioni

La gara tra Modena e Sassuolo si disputerà lunedì 8 agosto allo stadio Braglia di Modena. Fischio d'inizio previsto alle ore 18.

L'incontro sarà trasmesso in tv in chiaro da Mediaset. Per vederlo in televisione dunque bisognerà sintonizzarsi su Italia 1, al canale 6 del digitale terrestre. Per chi preferisse la diretta streaming sarà consentita a tutti attraverso il sito Mediaset Play da dispositivo fisso ma anche utilizzando l'applicazione per i dispositivi mobili.

Di seguito le probabili formazioni della gara:

MODENA (4-3-1-2) Gagno; Oukhadda, Silvestri, Pergreffi, Azzi; Battistella, Gerli, Gargiulo; Mosti; Falcinelli, Diaw. All. Tesser

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Muldur, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Thorstvedt; Berardi, Alvarez, Ceide. All. Dionisi