Modena, Varutti e l’appunto a Cristiano Ronaldo: “Io con 4mila euro al mese, lui potrebbe comportarsi con più sobrietà…”

L’emergenza coronavirus e il taglio degli stipendi sono temi bollenti in ambito calcistico ultimamente. L’ultimo a parlare è stato il terzino del Modena Mickael Varutti ai microfoni del Corriere dello Sport. “Guadagno 4mila euro al mese e mi considero un privilegiato. La maggior parte dei miei colleghi non supera i 2.000 in Lega Pro. C’è chi si accontenta anche di meno. Con un affitto e un mutuo da pagare, non ci resta un granché dello stipendio. Non possiamo certo sprecare il nostro denaro”.

MOMENTO – E in ottica tagli stipendi, Varutti cerca di puntualizzare il momento suo e dei colleghi di Serie C: “Stiamo aspettando un accordo sulla cassa integrazione. Se vogliamo far ripartire il nostro calcio, anche noi calciatori dobbiamo rinunciare a qualcosa. Se la metà delle squadre fallisce, non c’è futuro per nessuno. Quello della Lega Pro è un mondo particolare, ci divide un abisso dalla Serie A”. “Sghedoni (numero uno del Modena, ndr) vuole bene al calcio, non ci fa mancare nulla, ci paga con regolarità e ci consente di vivere dignitosamente, tutti noi che non siamo riusciti a fare il salto di categoria”.

IN ALTO – Ma è proprio col cambio di categoria che si notano le maggiori differenze e a proposito Varutti punge in un certo senso il simbolo di questa diversità: “Cristiano Ronaldo è un altro mondo, se lo può permettere, è al di sopra di tutto. Anche se, di questi tempi, sarebbe giusto si comportasse con più sobrietà”. Messaggio chiaro dell’esterno del Modena…