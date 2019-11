Modric chiama la Serie A: “Mi piace. Vedremo in futuro…”

Luka Modric, centrocampista del Real Madrid, dopo aver vinto ogni premio individuale possibile nella passata stagione, è riuscito a trionfare anche nel Golden Foot 2019. In corsa per il premio c’erano anche Cristiano Ronaldo, Messi, Lewandowski e tanti altri, ma alla fine l’ha spuntata proprio il croato.

Intervistato a margine dell’evento dai microfoni di Sky Sport, Modric ha parlato anche del proprio futuro aprendo alla clamorosa possibilità di trasferirsi in Italia in Serie A: “L’Italia mi piace, è vicino alla Croazia. Seguo la Serie A perché ho molti compagni di Nazionale che ci giocano. Poi gli italiani sono fantastici e hanno una mentalità simile a noi croati. Vedremo se un giorno potrò giocare in Italia non posso parlare di questo perché sono un giocatore del Real Madrid, mi piace stare nel Real e per adesso vedo il mio futuro solo lì”, ha ammesso Modric.

PREMI E REAL – E in ottica Pallone d’Oro, che verrà assegnato nelle prossime settimane, il centrocampista, vincitore in carica, ma escluso dalla top 30 dei candidati, ha detto: “Vedremo chi vincerà. Sono rimasti in pochi candidati, ma non so chi avrà la meglio. Lo scopriremo fra qualche settimana. Io intanto sono oroglioso di aver vinto il Golden Foot e sono felice di godermi questa serata”. E sul Real Madrid e la prossima sfida di Champions League contro il Psg: “Rivincita dopo il ko dell’andata? Non cerchiamo rivincite ma vogliamo giocare una grande partita in casa contro di loro. Sarà un bellissimo match e spero di vincere perché possiamo ancora arrivare primi nel girone. Per noi sarebbe importante ed è quello che vogliamo”.