Modric: “Cresciuto durante la guerra. Fermiamo queste sciocchezze”

Il croato dice no alla guerra in Ucraina

La guerra in Ucraina ha colpito tutto il mondo, compreso quello del pallone. Diversi i messaggi arrivati in queste ore per sensibilizzare il sistema e chiedere la pace. Anche dalla Spagna, ecco che il Pallone d'Oro 2018 Luka Modric , attraverso il suo profilo Twitter, ha voluto mandare il suo personalissimo parere su quanto sta accadendo.

Il centrocampista del Real Madrid e della Nazionale croata si è immedesimato in questa triste vicenda raccontando come lui stesso abbia vissuto momenti simili essendo nato e cresciuto in Croazia, vivendo il dolore della guerra: "Sono cresciuto durante la guerra e non lo auguro a nessuno", ha scritto Modric facendo capire di conoscere bene le sofferenze che si vivono in questi momenti. "Dobbiamo fermare queste sciocchezze in cui muoiono persone innocenti. Vogliamo vivere in pace".