Modric e la Nations League: “Disumano giocare tante partite così ravvicinate”

Il centrocampista croato non contento delle tante gare disputate in questa prima metà di giugno.

Redazione ITASportPress

Luka Modric è stato protagonista con la rete su rigore che ha permesso alla sua Croazia di battere la Francia in Nations League. Eppure, nelle parole del centrocampista non sembra esserci troppo entusiasmo per il successo e a prevalere sembra un senso di impotenza davanti ad un calendario davvero denso di impegni soprattutto dopo una stagione faticosa come quella da poco conclusa.

Come riportato da Vecernji Listche cita Nova TV, il capitano della Nazionale croata ha espresso tutto il proprio disappunto per così tante gare di Nations League in un breve lasso di tempo: "Certo che siamo contenti della vittoria sulla Francia ma soprattutto per aver chiuso questa parte del torneo. Meritavamo di vincere contro i francesi e anche in passato siamo spesso stati vicino a farlo ma non ci eravamo riusciti. Adesso ci siamo riusciti e siamo felici".

Ma dopo una prima analisi della gara, ecco Modric prendersela per il calendario: "Ogni partita è importante per la nazionale, anche quella amichevole ma devo dire la verità: sono preoccupato per la densità del programma di gioco. Questo è disumano e anormale. Abbiamo giocato quattro partite in 10 giorni e ognuno ha dovuto dare il 100%. Anzi, per giocare queste gare abbiamo dovuto dare molto più del 100% sul campo".