Modric, il retroscena: “Mandzukic sognava di fare gol a Buffon”

Non solo Real Madrid e vita privata, nel suo libro “A modo mio”, Luka Modric ha raccontato anche tanti aneddoti relativi alla Nazionale croata. Il centrocampista blancos e della Croazia è tornato anche su una partita che ha visto protagonista anche l’Italia. Era l’Europeo del 2012 e nel girone poi concluso con una cocente eliminazione, la Croazia si trovò appunto a sfidare gli azzurri. In quella partita, Mario Mandzukic aveva un sogno: fare gol a quello che sarebbe poi stato un suo compagni alla Juventus Gianluigi Buffon, all’epoca numero uno della Nazionale italiana.

Modric: “Mandzukic sognava di fare gol a Buffon”

“Nella seconda gara, contro gli azzurri, il risultato era decisivo”, ha iniziato a raccontare Modric. “Gran parte della loro tattica si basava sul gioco di un centrocampista straordinario come Andrea Pirlo. Molti giornalisti mi paragonavano a lui, cosa che mi faceva piacere: lo percepivo come un grande complimento. L’allenatore ci disse di fargli controllare palla il meno possibile. Per quanto ci impegnassimo, Pirlo ci castigò con un gol fenomenale al trentanovesimo minuto”. Ma poi le cose cambiarono nel secondo tempo e Modric raccotna: “Noi non ci arrendemmo. Nel secondo tempo ci rimettemmo in piedi e fu Mario Mandžukić a segnare. Era il settantaduesimo. Prima della partita, aveva detto che sognava di far capitolare Gigi Buffon. Il leggendario portiere era uno dei suoi idoli fin dall’infanzia”. Una rete che fece realizzare quindi al centravanti il suo sogno e fu da trampolino per trasferirsi dal Bayern Monaco. Dopo l’esperienza in Germania, dove l’attaccante confermo di essere un tenace leader in campo oltre che un abile marcatore, la Juventus si mosse e lo portò a Torino dove divenne, come noto, compagno proprio di Buffon fino a pochi mesi fa quando ha deciso di trasferirsi in Qatar all’Al-Duhail Sports Club.