Modric, ma quale ritiro dalla Croazia: vuole provare a vincere l’Europeo 2024

Il calciatore non metterà fine alla sua carriera con la Nazionale per il momento.

Si è parlato molto nelle ultime settimane del futuro nella Nazionale croata di Luka Modric . Per tanti, dopo il Mondiale in Qatar, il centrocampista potrebbe dire addio alla squadra e concentrarsi solo sul club. Eppure, né lui né il CT Dalic sembrano di questo avviso.

L'obiettivo del Pallone d'Oro 2018, infatti, potrebbe essere quello di proseguire la propria carriera internazionale fino all'Europeo del 2024. Il 37enne della Croazia, che con la finale per il terzo e quarto posto in Qatar terminerà la propria esperienza al Mondiale, vorrebbe continuare a giocare fino all'Europeo per tentare di vincere un trofeo anche con la Nazionale dopo aver vinto tutto con il Real Madrid.