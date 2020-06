Luka Modric poteva davvero diventare un calciatore del Milan. Parlando a La Gazzetta dello Sport, il centrocampista del Real Madrid ha parlato delle voci di mercato relative al presunto possibile passaggio in rossonero nei mesi precedenti.

MI IMMAGINAVO LI’ MA… – “Mi sarei certamente visto bene in Serie A”, ha detto Modric. “Mi immaginavo calciatore del Milan, ma è andata diversamente… Sono dispiaciuto per come stanno andando le cose. Il vero Milan manca all’Italia e all’Europa”, ha rivelato il centrocampista che poi sui talenti del campionato italiano ha aggiunto: “Ci sono giovani promettenti, su tutti Zaniolo che è un talento puro”. E su CR7: “”Ci è mancato al Real per i suoi gol e il carattere. Poi è una persona da 10 e lode, sempre pronto ad aiutare chi ha bisogno”.