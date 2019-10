Modric, record…negativo: il Pallone d’Oro in carica escluso dalla lista del 2019. L’ultima volta era stata nel ’93

Svelati i 30 candidati al Pallone d’Oro 2019. Grandi assenze, alcune anche clamorose. Su tutte quelle di Neymar e, soprattutto, del detentore del trofeo Luka Modric. Ebbene sì. il centrocampista croato non è presente tra i calciatori che potrebbero vincere il premio quest’anno.

Complice una stagione sottotono, sua e del Real Madrid, il classe non compare tra i 30 candidati al trofeo. La sua esclusione è un vero e proprio record negativo. Infatti, non accadeva dal lontano 1993 di non vedere il vincitore in carica del Pallone d’Oro non essere neppure presente nella lista dei nominati. L’ultimo calciatore prima di Modric era stato Marco Van Basten, vincitore nel 1992, che non figurò nell’elenco l’anno successivo quando a vincere il premio fu Roberto Baggio.