Moggi: “Alla Juventus manca la squadra! Mie plusvalenze erano vere”

Intervista a AffariItaliani.it per Luciano Moggi , ex dirigente della Juventus . Tema affrontato, ovviamente, a tinte bianconere con l'arrivo ufficiale del nuovo CdA, le plusvalenze e la situazione del club a livello sportivo.

Non manca un passaggio anche sulla vicenda plusvalenze: "Io le ho sempre fatte, ma erano vere! Ad esempio, prendendo Zidane a 5 miliardi di lire e rivendendolo a 150, oppure acquistando Inzaghi a 15 e cedendolo a 80. Di queste plusvalenze mi intendo piuttosto bene, di quelle fittizie, senza scambi di soldi, invece no".

A livello di campo, invece, l'ex dirigente ha spiegato: "Cosa manca alla Juve? La squadra! La Juventus di oggi non è competitiva. A Cremona ha fatto un’enorme fatica contro una squadra che non ha mai vinto in campionato, ma che ha preso due pali e si è vista annullare due gol. E per vincere c’è voluta una punizione di Milik, a tempo scaduto. Ma anche la partita contro l’Udinese, vinta all’86', è stata indicativa: la Juventus non ha gioco".