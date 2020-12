Moggi: “CR7? Lo ammiro ma la Juventus avrebbe vinto anche senza di lui. Su Dybala e Pogba…”

Luciano Moggi torna a parlare e lo fa in ottica Juventus intervenendo ai microfoni di Radio Amore Campania. L’ex dirigente bianconero si è soffermato soprattutto sulle vicende relative al calciomercato e l’impatto di Cristiano Ronaldo con la maglia della Vecchia Signora.

Moggi: da CR7 a Dybala

“Se avrei comprato Cristiano Ronaldo? Lo ammiro per quello che può fare, però probabilmente ne avrei fatto anche a meno”, ha detto Moggi che poi ha spiegato: “Il costo è molto rilevante e il giocatore è avanti con l’età. La Juventus avrebbe vinto anche senza di lui quello che sta vincendo adesso che lo ha”.

Moggi ha proseguito sul futuro di Dybala e sul possibile ritorno di Paul Pogba: “Dybala resta alla Juventus? Se gli rinnovano il contratto, resta. Dobbiamo pensare che è un ragazzo giovane, può rimanere per lungo tempo in bianconero e dimostrare quello che vale. Pogba? I ritorni sono sempre un po’ particolari, è stato un grande all’inizio, ma i ricordi non vanno di pari passo col campo. In Inghilterra non ha fatto grandi cose e la Juventus lo ha venduto a cifre importanti”.