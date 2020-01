Mohamed ancora contro Klopp: “Mi ha mancato di rispetto e mi ha preso in giro…”

Antonio Mohamed, tecnico del Monterrey, è tornato sulla lite avuta con Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, in occasione della semifinale del campionto del mondo per club: “Ha cominciato a prendermi in giro come fossi un ‘maricón’, con la linguaccia…”, ha detto ai microfoni di Enganche il mister.

IRRISPETTOSO – “Quello che è successo è che mi ha mancato di rispetto. Klopp durante la partita si è lamentato parecchio dei nostri giocatori, voleva dei cartellini gialli per dei falli su Salah. Poi appena io ho chiesto un rosso per un giocatore del Liverpool, lui ha cominciato a prendermi in giro come fossi un ‘maricón’, facendo anche la linguaccia”, ha detto Mohamed. Cosa gli ho risposto io? Beh, non appena l’ho visto, all’inizio ho riso, poi mi sono arrabbiato ed ho perso tutta la mia eleganza. Non ricordo esattamente cosa gli ho detto, ma credo di aver pronunciato ‘La concha de tu madre’. Sono impazzito perché vedevo che mi stava mancando di rispetto, poi sono andato via. Non so se sia stata una reazione brutta o buona, ma mi è uscita spontaneamente”.