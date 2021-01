Mojica e l’esperienza all’Atalanta: “Non rimpiango nulla. Io professionista ma volevo giocare di più”

Pochi mesi e niente più all’Atalanta. Johan Mojica ha già salutato Bergamo per tornare al Girona che, a sua volta, l’ha girato all’Elche dove si è già preso un posto da titolare. L’esperienza in nerazzurro non è stata positiva ma lui è fiero comunque di quanto fatto. Intervistato da TMW, il colombiano classe 1992 ha raccontato i motivi che l’hanno spinto ad andare via dalla Serie A.

Mojica e il ritorno in Spagna

“Sono sincero, i miei sentimenti sono positivi. Sono molto felice del mio arrivo qui all’Elche. Si vede che mi stimano molto come calciatore: sono molto grato per questo e non vedo l’ora di dimostrare perché mi hanno preso. Sono anche felice per la città, il clima, la gente, il modo in cui funziona il club. Quello che resta è dimostrare perché mi hanno tesserato, sono molto felice di essere tornato nella Liga”, ha detto Mojica.

Sull’Atalanta: “Non rimpiango nulla. Anzi, devo dire che sono grato per quello che ho vissuto alla Dea. È stata un’ottima decisione e al contrario di quel che si possa pensare, sono molto contento della mia esperienza. Penso che tutto sia stato molto positivo, vedo sempre sotto una buona luce quando si lavora duro, quando si dà tutto sul campo. È quello che ho fatto quando sono arrivato all’Atalanta: negli allenamenti e nelle partite ho dato tutto così da avere la coscienza a posto e comportarmi da eccellente professionista”. “Cosa non ha funzionato? Non credo che qualcosa in particolare sia andato storto, penso solo che avevo bisogno di giocare di più. Ho avuto l’opportunità di giocare 13 partite, mi sarebbe piaciuto farlo più spesso. I ragazzi che giocano con Mister Gasperini, lavorano con lui da molto tempo. L’Atalanta è ben disegnata, ha bisogno di pochi cambiamenti. Diciamo che è stata un’esperienza breve ma intensa”.

Un pensiero anche a Papu Gomez che Mojica ritroverà come avversario con la maglia del Siviglia: “Sono contento, ho un ottimo rapporto col Papu e sono felice di ritrovarlo qui per sfidarlo due volte peraltro”.