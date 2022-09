Moldova-Italia femminile, le probabili formazioni e dove vederla in tv

In campo la Nazionale femminile alle 17:30.

L'Italia femminile torna a fare sul serio e questa sera, venerdì 2 settembre 2022, affronterà la Moldova nella nona giornata del girone di qualificazione ai Mondiali del 2023. La squadra di Milena Bertolini è pronta a voltare pagina dopo l'Europeo infelice e lo farà proprio con le ultime due partite delle qualificazioni mondiali, sfide da vincere per tenere a distanza la Svizzera - staccata di due punti - per ottenere il pass diretto per il torneo che si disputerà nell’agosto del prossimo anno in Australia e Nuova Zelanda. Andiamo a scoprire come vedere Moldova-Italia femminile.

Moldova-Italia femminile, le ultime

"Ripartiamo con tanta motivazione e tanta voglia di raggiungere questo fondamentale obiettivo. Ci teniamo a far vedere ai tifosi e agli appassionati che la squadra vista durante l’Europeo non è la vera Italia", sono state le parole del CT Bertolini a Rai Sport alla vigilia. E sarà proprio questa voglia di dimostrare il proprio valore che dovranno mettere in campo le Azzurre. Out le infortunate Gama, Bergamaschi, Bonansea, Cernoia e Durante. Un lungo elenco a cui si è aggiunta anche Linari, alle prese con un affaticamento muscolare. Da capire che formazione riuscirà a schierare il commissario tecnico.

Probabili formazioni e dove vederla

Moldova-Italia femminile si giocherà oggi alle ore 17.30 italiane. Le Azzurre affronteranno allo stadio ‘Zimbru’ di Chișinău la Moldova, mentre martedì prossimo (ore 18.30, diretta su Rai Sport + HD) allo stadio ‘Paolo Mazza’ di Ferrara arriverà la Romania.

La formazione del CT Milena Bartolini comanda il proprio raggruppamento con 21 punti, frutto di sette vittorie e una sola sconfitta e contro la Moldova si cercheranno ancora i tre punti.

La gara della Nazionale femminile verrà trasmessa in diretta e in chiaro su Rai 2. Il match delle Azzurre si potrà seguire anche in diretta streaming grazie al servizio gratuito di Rai Play. Sarà sufficiente scaricare l'app su smartphone e tablet o collegarsi al portale ufficiale tramite pc o notebook.

Di seguito l’elenco delle convocate:

Portieri: Roberta Aprile (Juventus), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina);

Difensori: Elisa Bartoli (Roma), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Roma), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Angelica Soffia (Milan), Alice Tortelli (Fiorentina);

Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Michela Catena (Fiorentina), Aurora Galli (Everton), Manuela Giugliano (Roma), Giada Greggi (Roma), Martina Rosucci (Juventus), Flaminia Simonetti (Inter);

Attaccanti: Agnese Bonfantini (Juventus), Sofia Cantore (Juventus), Valentina Giacinti (Roma), Cristiana Girelli (Juventus), Benedetta Glionna (Roma), Martina Piemonte (Milan).