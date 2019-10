Molinaro, dalla Serie A alla…D: si allena con l’Atletico Terme Fiuggi

Potrebbe esserci un’esperienza in Serie D per Cristian Molinaro,ex terzino sinistro anche di Juventus e Torino. Il classe ’83, dopo la stagione in Serie A col Frosinone, culminata con la retrocessione del club ciociaro, è rimasto svincolato ma da qualche giorno di allena con l’Atletico Terme Fiuggi.

A darne l’annuncio è stata la stessa società con tanto di messaggio sul proprio profilo Facebook ben documentato con diverse immagini. Se dovesse firmare ufficialmente il nuovo contratto, Molinaro potrebbe dare davvero una grossa mano alla squadra di Fiuggi che nel girone F di Serie D non naviga in zone tranquille di classifica.