Monaco, Falcao: “Ecco dove sogno di chiudere la carriera…”

Attualmente al Monaco, ma con un passato a giro per il mondo con le maglie di Lanceros, River Plate, Porto, Atletico Madrid, Manchester United e Chelsea. Stiamo parlando di Radamel Falcao, attaccante colombiano che, durante la sua esperienza spagnola, aveva saputo imporsi come uno dei bomber più prolifici d’Europa, prima di incorrere in un brutto infortunio, con la rottura dei legamenti del crociato che lo ha tenuto lontano dai campi per mesi. Adesso il centravanti sembra vicino ad un passaggio al Galatasaray, in pressing su di lui da settimane, ma Falcao, nel corso di un’intervista rilasciata al Mundo Deportivo, ha espresso quello che è il suo sogno per il futuro.

SOGNO – “Tutti sanno che vorrei chiudere la carriera al Millionarios, ma non so se questo accadrà. Adesso la mia famiglia e la sicurezza delle mie figlie sono la priorità”.