Mondiale 2022: gli hotel del Qatar dicono no alle coppie omosessuali

L'esito di una ricerca condotta da SVT Sport

Interessante ricerca svolta da SVT Sport insieme a NKR e DR relativa al prossimo Mondiale in Qatar e alle problematiche legate al mondo LGBT che nel Paese non sarebbe visto di buon occhio. Il media ha provato a contattare gli alberghi consigliati dal sito della FIFA che dovrebbero accogliere i tifosi per il grande evento di questo inverno identificandosi come coppia omosessuale . Le risposte sono state decisamente negative.

Da quanto si apprende, infatti, dei 69 hotel contattati in 59 hanno risposto. Altri hanno deciso di non farsi sentire o di dire no. Ma c'è di più. Ben 20 tra gli alberghi che hanno risposto alle richieste dell'ipotetica coppia omosessuale hanno dato delle indicazioni precise in riferimento alla necessità di "non dare nell'occhio" con abiti particolari e soprattutto con atteggiamenti che potessero indicare il fatto della loro omosessualità.