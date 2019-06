Mondiale femminile, caos in Inghilterra-Camerun: africane infuriate contro il VAR minacciano di abbandonare il campo

Momenti di tensione durante la partita tra Inghilterra e Camerun, valevole per gli ottavi di finale del Mondiale femminile e terminata con il punteggio di 3-0. Le calciatrici camerunensi hanno infatti contestato la direzione arbitrale, dando vita ad una clamorosa protesta.

VAR – L’episodio è avvenuto sullo scadere del primo tempo, quando Ellen White ha segnato la rete del raddoppio per le inglesi. Il gol, inizialmente annullato per fuorigioco, è stato poi convalidato dal VAR, facendo esplodere la rabbia delle atlete africane. Il Camerun, secondo cui la guardalinee avrebbe alzato troppo frettolosamente la bandierina, inducendo le proprie calciatrici a fermarsi favorendo così la rete dell’Inghilterra, si è infatti addirittura rifiutato di riprendere il gioco per alcuni minuti. Dopo essersi riunite e consultate a centrocampo, le calciatrici camerunensi hanno però poi deciso di proseguire regolarmente il match.