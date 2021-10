Mondiale ogni 2 anni, CT Mancini ha dei dubbi: “C’è un rischio…”

Il CT dell'Italia sull'ipotesi del massimo torneo ogni due anni e non ogni quattro

Si sta parlando sempre più spesso nell'ultimo periodo di provare a realizzare il Mondiale di calcio ogni due anni e non, come canonicamente accade, ogni quattro. Sul tema sono stati tanti i pareri illustri. Ultimo, quello del CT della Nazionale italiana Roberto Mancini .

Come riporta l'Ansa, il commissario tecnico dell'Italia ha parlato del tema in occasione del forum 'Rinascita Italia: The Young Hope - La scuola Fino a Prova Contraria' in corso ieri e oggi a Roma: "Non voglio dire di no o di sì, ma il Mondiale è una cosa talmente straordinaria che aspettarlo quattro anni diventava un'emozione", ha esordito il Mancio. "Farlo ogni due, beh, c'è il rischio che diventi una cosa normale".