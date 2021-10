Mondiale ogni 2 anni, Lahm dice no: “Le cose devono restare come sono”

Dalla vittoria di un Mondiale, quello del 2014 con la Germania, fino all’organizzazione di un Europeo, quello del 2024. Parliamo di Philipp Lahm, storico ex giocatore tedesco diventato dopo l’addio al calcio giocato un abile dirigente...

Dalla vittoria di un Mondiale, quello del 2014 con la Germania , fino all'organizzazione di un Europeo, quello del 2024. Parliamo di Philipp Lahm , storico ex giocatore tedesco diventato dopo l'addio al calcio giocato un abile dirigente e ora leader del comitato organizzativo del prossimo torneo per Nazionali che si disputerà tra tre anni.

CONTRARIO - "Come giocatore mi sono sempre sentito felice e come tifoso trovo positivo che ci sia un torneo importante, Europei o Mondiali, ogni due anni", ha detto Lahm. "Per questo sono assolutamente convinto che le cose debbano rimanere come sono". Parere contrario dunque al cambio di cadenza dell'importante torneo, esattamente contrario era stato il commento del sindacato calciatori professionisti Fifpro nelle scorse ore quando il segretario generale Jonas Baer-Hoffmann aveva parlato di cambiamenti "orientati da interessi commerciali".