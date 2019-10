Mondiale per club 2021, svolta storica: sarà in Cina con format rinnovato

Svolta storica per il Mondiale per club 2021. Il torneo si disputerà in Cina con un format completamente rinnovato. La competizione si disputerà ogni 4 anni con la partecipazione di 24 squadre. I posti per i club europei saranno 8: le vincenti delle ultime 4 finali di Champions ed Europa League.

STORICO – Una scelta definita storica dal presidente della FIFA Gianni Infantino che quest’oggi ha dato l’annuncio ufficiale nel corso del Consiglio della FIFA a Shanghai: “Questa è una decisione storica per il calcio. Sarà una competizione che ogni persona, ogni bambino e chiunque ami il calcio attenderà con impazienza”. Come detto, al torneo parteciperanno 24 finaliste. Ci saranno 8 europee, 6 sudamericane, 3 africane, 3 asiatiche. 3 nordamericane e uno tra i campioni d’Oceania e i campioni nazionali del Paese ospitante (in questo caso la Cina)