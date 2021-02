Mondiale per Club: Bayern Monaco-Tigres, dove vederla in tv

Ultimo atto giovedì 11 febbraio del Mondiale in Qatar a Doha. Si contenderanno il titolo il Bayern Monaco e i messicani del Tigres. I tedeschi hanno superato in semifinale gli egiziani del Al Ahly con una doppietta di Lewandowski mentre il Palmeiras, fresco della vittoria nella Libertadores contro il Santos, è stato eliminato dal Tigres con un rigore di Gignac. Il Bayern sarà privo di Goretzka, Martinez e Boateng ma parte favorito ugualmente anche se i messicani hanno sempre messo in difficoltà la nazionale tedesca. Partita che resta aperta e si preannuncia interessante dal punto di vista tattico.

I DUE TECNICI

BAYERN – Queste le parole del tecnico Hansi Flick: “Sarà una gara difficile contro una squadra con un gioco intenso e molta qualità sulle fasce. Li ho visti in semifinale e sono rimasto molto colpito dal modo in cui hanno giocato. Daremo tutto, sarà una partita difficile. Siamo felici di essere arrivati in finale. Metteremo la squadra migliore ma ovviamente cercherò di mettere in campo una squadra ben equilibrata e anche avere nuove forze. Siamo preparati per il Tigres tanto quanto lo siamo stati per le altre gare”.

TIGRES – Il tecnico del Tigres Ricardo Ferretti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale di Mondiale per Club contro il Bayern Monaco: “Nessuno lo nega, nessuno nega le qualità che ha il Bayern né i loro successi. Ma noi in 10 anni e abbiamo ottenuto 11 titoli. Se vogliono valorizzarlo solo perché è l’Europa e noi siamo il Nord America, sarebbe denigratorio. Conosciamo le capacità della squadra tedesca, dei suoi giocatori. Come ho sempre detto, non sminuiamo nessuno, ma nemmeno ingrandiamo né abbiamo paura di altre squadre. Domani li affronteremo con il rispetto che meritano, proveremo a fare molto bene il nostro gioco per poter meritare di essere campioni”.

DOVE VEDERLA IN TV

La finale si giocherà alle ore 19 in Italia e la partita sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro sul canale 20 Mediaset del digitale terrestre

PROBABILI FORMAZIONI

BAYERN (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Süle, Alaba, Davies; Kimmich, Musiala; Gnabry, Müller, Coman; Lewandowski.

TIGRES (4-2-3-1): Guzman; Rodriguez, Meza, Reyes, Salcedo; Duenas, Rafael Carioca; Aquino, Pizarro, L. Quinones; Gignac.