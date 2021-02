Mondiale per club, il Tigres fa fuori il Palmeiras e va in finale

In Qatar si è giocata la prima semifinale del Mondiale per club. A sorpresa il Tigres ha battuto il Palmeiras per 1-0 con un gol di Gignac su rigore al 54′. I messicani adesso attenderanno l’altra finalista che uscirà dalla sfida tra il Bayern Monaco e gli egiziani dell’Al Ahly. Il risultato finale non rispecchia fedelmente quanto visto sul campo dell’Education City Stadium di Doha. L’1-0 va infatti piuttosto stretto ai messicani, protagonisti sin dalle prime battute e sempre sul pezzo. Basti vedere le statistiche dei primi 45′, con il Tigres andato al riposo dopo tre mezzi miracoli di Weverton (su Gonzalez al 3′ e su Gignac al 33′ e 37′) e un bilancio di cinque calci d’angolo a zero, diretta conseguenza dei costanti attacchi portati all’area brasiliana.