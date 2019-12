Mondiale per Club, Liverpool in finale: 2-1 al Monterrey, ma che brividi!

Il Liverpool accede alla finale del Mondiale per Club che si sta disputando in Qatar. Non senza fatiche, la squadra di Jürgen Klopp, campione in carica della Champions League, è riuscita ad avere la meglio sul Monterrey per 2-1 con gol decisivo di Roberto Firmino nel finale. La gara si è sbloccata praticamente subito, dopo una decina di minuti dal fischio d’inizio, con una rete di Keita, molto bravo a farsi trovare pronto su assist di Salah; il pareggio dei messicani è praticamente immediato perché ci pensa Funes Mori a siglare l’1-1 in mischia (nulla da fare per Alisson, che nell’azione aveva comunque compiuto una gran parata). Gara in equilibrio fino al novantesimo, sembra tutto pronto per i supplementari, eppure ci pensa Roberto Bobby Firmino a mettere dentro il 2-1 decisivo al 91′: cross basso di Alexander-Arnold, battuto Barovero e finale contro il Flamenco conquistata. Sabato si giocherà l’atto conclusivo della massima competizione per club.