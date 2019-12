Mondiale per Club, lo stadio della finale non è pronto: cambio di programma a Doha

Intoppi in vista del Mondiale per Club, che si disputerà in Qatar, sede peraltro dei prossimi campionati del mondo, dall’11 al 21 dicembre. Cos’è successo? L’Education City Stadium di Doha non è pronto, è ancora soggetto a lavori, per cui non potrà – come da programma – ospitare la finalissima del torneo, la finale terzo-quarto posto e nemmeno la semifinale del Liverpool (la partecipante europea per aver vinto la scorsa Uefa Champions League). Così, l’organizzazione a pochissimi giorni dal via ha dovuto forzatamente assegnare queste tre gare al Khalifa International Stadium, sempre situato a Doha.

Un problema non da poco, non tanto per il cambio di programma, ma per l’immagine che il Qatar dà di sé a tutto il mondo in vista, come detto, dei Mondiali del 2022. Questo Mondiale per Club, infatti, è proprio un test per il Paese in vista della massima competizione calcistica internazionale che si terrà fra tre anni.