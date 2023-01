Mondiale per club, Real Madrid e Flamengo in diretta tv in Italia. Dove vederli

Il Real Madrid è il favorito del Mondiale per club che si disputerà tra una settimana in Marocco nello spazio di una decina di giorni – tra Tangeri e Rabat –, andando in scena dal 1° all’11 febbraio 2023. Oltre alla squadra che ha vinto la Champions League, il Flamengo, vincitore della Coppa Libertadores (entrambe entreranno in scena direttamente dalle semifinali). Poi gli egiziani del Al Ahly, finalisti della Champions League africana contro Auckland City, vincitori della Champions dell’Oceania. Chi vince il 4 febbraio sfiderà nel secondo round i campioni della Champions Concacaf i Seattle Sounders. L’altra sfida invece sarà tra i sauditi dell’Al-Hilal e il Wydad di Casablanca, vincitore della Champions League africana. E così le due vincenti in semifinale troveranno una il Flamengo e l’altra il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Il Mondiale per club sarà visibile in diretta tv anche in Italia, dal momento in cui i diritti di trasmissione sono stati acquistati da Sky.