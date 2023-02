Mondiale per club, Real Madrid supera l’Al Ahly e va in finale

Come da pronostico il Real Madrid ha vinto la semifinale del Mondiale per club battendo l'Al Ahly 4-1. Al 42' gol di Vinicius, poi Valverde al 46', ma ha accorciato Maaloul. Poi altri due gol per l'undici di Ancelotti siglati da Rodrigo e Sergio Arribas. Vittoria larga ma con qualche sofferenza per il Real che adesso in finale affronterà l'Al Hilal. L'incontro si terrà l'11 febbraio.