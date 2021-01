Mondiale per club, svolto sorteggio dei quarti di finale

A Zurigo si è svolto il sorteggio del Campionato Mondiale per Club, che si terrà a febbraio in Qatar. Il Bayern Monaco, vincitore della Champions League, inizierà il torneo con le semifinali. Inoltre, il vincitore della Coppa Libertadores, che non è stato ancora determinato, riceverà automaticamente un biglietto per le semifinali. I quarti di finale vedranno: “Tigres” (Messico) – “Ulsan” (Corea del Sud) “Al-Duhail” (Qatar) – “Al-Ahli” (Egitto). Il vincitore della Copa Libertadores giocherà contro Tigres o Ulsan. In semifinale il Bayern giocherà contro il vincitore della partita Al-Duhail – Al-Ahli. La prima semifinale si svolgerà il 7 febbraio e la seconda l’8 febbraio.