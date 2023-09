Mondiale Qatar 2022, scoppia nuovo scandalo per corruzione

A distanza di mesi dall'effettiva andata in scena della manifestazione, il Mondiale disputatosi in Qatar continua ad avere del "non detto". Permangono dubbi sull'organizzazione della Coppa del Mondo e sul suo proseguo, con continue critiche riguardo la scelta del paese ospitante. Ultimo ma non per importanza è lo scandalo rivelato da Obs, secondo cui il consulente Jean-Charles Brisard e l' ex moglie, l'avvocato Géraldine Lesieur, siano attualmente sotto esame per corruzione e truffa.