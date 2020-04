Mondiali 2006, Camoranesi svela: “Prima della finale ho parlato con Maradona…”

In un’intervista radiofonica Marcello Lippi ha parlato del perché la sua scelta fosse ricaduta su Grosso come ultimo rigorista nella finale contro la Francia. Una rievocazione della grande impresa della nostra nazionale che esattamente 14 anni fa alzava nel cielo di Berlino la quarta Coppa del Mondo.

CAMORANESI – In quella nazionale c’era anche Mauro German Camoranesi. Durante l’appuntamento di A Casa Con La Juve l’ex esterno ha raccontato un retroscena del giorno della finale: “Sono andato in camera di Ciro Ferrara, mi ha detto che dovevo parlare con lui. Entro e vedo che sta telefonando. Mi dice ‘Mauro, chiudi la porta che sono al telefono, sto parlando con Diego’. Faccio per andare via, gli dico ‘torno dopo’, ma Ciro mi dice ‘non andare via che Diego ti vuole parlare‘, così torno indietro e prendo il telefono. Ho chiesto a Maradona se fosse proprio lui. Mi ha detto: ‘Stai tranquillo e gioca la partita che domani diventi campione del mondo’“.