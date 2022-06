Mondiali 2022, dal 5 luglio la nuova fase di vendita dei biglietti

Nel mese di novembre inizierà il Mondiale in Qatar, evento storico visto che si tratta della prima competizione che si terrà in inverno. L' Italia non farà parte delle partecipanti, vista la disfatta contro la Macedonia del Nord . Tutto il mondo guarderà la storica competizione e come annunciato recentemente riaprirà inoltre la vendita dei biglietti per assistere alle partite.

Manca sempre meno all'inizio dei Mondiali 2022 in Qatar. Dal 5 luglio sarà disponibile, per i tifosi, una nuova fase di vendita dei biglietti con criteri differenti. Difatti, i tifosi avranno accesso ai biglietti grazie all'ordine di accesso, e non più tramite il sorteggio. Se la richiesta dovesse essere eccessiva, per i tifosi si prospetteranno liste d'attesa. La FIFA ha comunicato di aver già venduto 1,8 milioni di biglietti, su un totale di 3 milioni disponibili, 2 dei quali disponibili per la vendita e uno riservato ai partner e alla federazione. I tifosi potranno acquistare un massimo di 6 biglietti per partita, e un totale di 60 per l'intera competizione.