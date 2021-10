Mondiali 2022, Svizzera acciuffa l’Italia. Stop Inghilterra contro l’Ungheria

La Svizzera vince 4-0 e sarà decisivo il match di novembre con l'Italia

Tutto facile per la Svizzera avversaria dell'Italia che ha battuto 4-0 la Lituania, raggiungendo gli Azzurri al primo posto nel gruppo C. Nello stesso raggruppamento successo della Bulgaria sull'Irlanda del Nord. A Wembley, l'Inghilterra non va oltre l'1-1 con l'Ungheria. Tutto facile per il Portogallo che batte 5-0 il Lussemburgo con tripletta di Ronaldo. Ok anche Serbia, Svezia e Scozia. La Danimarca batte l'Austria ed è qualificata a Qatar 2022