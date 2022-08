Mondiali 2030, quattro paesi sudamericani uniti ci provano

Già si pensa al Mondiale del 2030 che potrebbe traslocare in Sudamerica, Quattro paesi sudamericani hanno lanciato una candidatura congiunta per i Mondiali di calcio 2030: Argentina, Cile, Paraguay e Uruguay. La speranza è di celebrare il centenario laddove tutto è cominciato, visto che la prima edizione del 1930 venne disputata in Uruguay. In corsa ci sono pure Spagna e Portogallo, mentre il Regno Unito e l’Irlanda hanno abbandonato il progetto per puntare su Euro 2028.