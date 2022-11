Adani: “Germania spettacolare, è da prima fila” ma vince il Giappone e sui social…

Lele Adani opinionista e commentatore ai Mondiali 2022 per Rai Sport alla fine del primo tempo di Germania-Giappone 1-0 elogia il gioco dei tedeschi: "E' moderno e spettacolare, li metto se non proprio davanti a tutti per la Coppa ma in prima fila sicuro". Poi nella ripresa però il Giappone ribalta i tedeschi e sui social si ricordano delle parole dell'ex difensore e scattano le critiche.