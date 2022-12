Adani: “La mia telecronaca? I telespettatori vogliono emozioni”

Le telecronache di Daniele Lele Adani hanno diviso il pubblico fra chi apprezza la sua passione e chi lo ha criticato il troppo entusiasmo. A parlare dell'argomento, ma anche della sua esperienza in Qatar e della finale tra Argentina e Francia è stato lo stesso ex difensore al Corriere della Sera .

"Il mio modo di fare la telecronaca? I telespettatori vogliono emozioni. La Rai non mi ha fatto fare la finale? Mi hanno insegnato che quando il mister ti manda in panchina non si chiede mai perché". Ma poi anche la precisazione: "Non era previsto che commentassi la finale. Ho fatto 14 telecronache. Un’esperienza stupenda; già mi manca. Una grande spedizione: Donatella Scarnati, Alessandro Antinelli e tutti gli altri hanno fatto un lavoro straordinario".