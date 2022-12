Adani sicuro: “Il Marocco può fare male alla Francia

L'ex calciatore Daniele Adani , presente negli studi Rai, ha così commentato il successo della Francia sull'Inghilterra che ha permesso ai transalpini di passare alla semifinale: "Giroud è determinante quando viene lasciato libero, nei duelli è un giocatore che spesso ha la meglio. Sul gol ha battuto Maguire, che è arrivato con qualche centesimo di secondo di ritardo. Il secondo rigore di Kane? Ha cercato di calciare allo stesso modo con cui aveva segnato il primo gol, ma questa volta ha tirato in curva".

Se si parla di Francia, inevitabile uno sguardo al prossimo match contro la sorpresa Marocco: "La squadra di Deschamps non potrà permettersi di giocare così in semifinale perché il Marocco può far male. Dovrà tornare ad essere la miglior Francia".