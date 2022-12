Adani vota… Cassano: “Cristiano Ronaldo in panchina col Portogallo? Solo Antonio…”

L'esclusione di Cristiano Ronaldo dai titolari del Portogallo per il match contro la Svizzera ha fatto molto parlare. Ma c'era stato qualcuno che ne aveva già parlato e che, in un certo senso, aveva previsto tutto: Antonio Cassano. A ricordarlo, nel corso dela Bobo TV, è stato Lele Adani .

"Santos (ct del Portogallo ndr) fa delle scelte. La scelta che ha portato il Portogallo a vincere la partita 6-1 contro la Svizzera nella miglior gara dei Mondiali è l’esclusione di Cristiano Ronaldo. C’è solo una persona che ne aveva parlato in Italia: Antonio Cassano", ha detto Adani. "Ronaldo parte titolare, ma loro sanno la squadra che hanno e vogliono vincere i Mondiali. Succede che Ronaldo, Cancelo, Leao stanno in panchina nel Portogallo. Santos vuole bene a Ronaldo, ma fa le sue scelte tecniche, non comportamentali".