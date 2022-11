Aguero contro la Federcalcio argentina: “Niente pass per vedere i miei ex compagni”

Sergio Aguero è sicuramente uno dei grandi assenti al Mondiale 2022. Dopo essersi ritirato dal calcio alla fine del 2021, il Kun è rimasto comunque vicino ai suo compagni di squadra della Nazionale dell' Argentina anche se, per ovvie ragioni, non ha preso parte agli ultimi appuntamenti ufficiali dell'Albiceleste. L'ex attaccante sperava di poter vivere il torno in Qatar vicino agli ex compagni eppure, a quanto pare, l'AFA, la federcalcio del Paese, non gli ha dato questa possibilità.

Come riportato da Marca, che cita La Nacion, Aguero è rimasto deluso dal comportamento dei vertici dell'Argentina che non gli hanno fornito il pass per stare vicino alla Nazionale. Parlando su Twitch tv, il Kun ha detto: "Vediamo se riesco a stare vicino ai miei ex compagni. L'argomento è un po' strano. Bisogna avere un pass con delle credenziali e mi hanno detto che ci vogliono 3-4 giorni. Io l'ho chiesto ma queste cose vengono dall'alto. Solitamente ci voleva poco per averlo. So che delle persone che volevano esserci l'hanno ottenuto subito. Un anno fa ero lì con loro e ora no. Se non mi volevano (l'AFA ndr) potevano solo dirmelo in faccia".