Aguero ringrazia Messi: scommette su di lui e vince quasi 8000 euro

L'Argentina continuerà a fare festa dopo la vittoria del Mondiale. La squadra di Scaloni è approdata in Patria dove in queste ore è stata accolta da milioni di tifosi. Una gioia immensa per un intero popolo che ha creduto in questi calciatori e nel loro capitano e leader Lionel Messi. Chi ha creduto ancora di più ne La Pulce, è stato il suo caro amico Sergio Aguero. Il Kun, infatti, all'inizio del torneo iridato, aveva deciso di fare una scommessa sul 10 Albiceleste.