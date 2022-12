Aguero, troppa gioia per l’Argentina: “Mio medico mi ha scritto per sapere…”

L’ex attaccante dell' Argentina Sergio Aguero non si è perso il quarto di finale che visto l'Albiceleste trionfare contro l'Olanda. Il Kun, ritiratosi dopo il problema al cuore poco più di un anno fa, ha seguito la squadra ed è pure sceso in campo al momento del successo dopo l'ultimo calcio di rigore.

Aguero ha svelato sui social, rispondendo ad un fan, che il suo medico lo ha contattato per conoscerne le condizioni. Non è dato sapere se sia vero o se si sia trattato solo di una battuta ma intanto il Kun è diventato virale per le sue parole.