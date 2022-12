Ancelotti: “Argentina-Francia? Ecco cosa non mancherà”

L'allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti ha condiviso il suo pensiero sulla finale della Coppa del Mondo Argentina - Francia che si disputerà domani. “In difesa, entrambe le compagini operano in modo simile. Le squadre hanno giocatori di talento come Mbappe, Griezmann, Dembele, Messi e Alvarez. Considerando il potenziale delle nazionali, la finale sembra uguale e competitiva. Quello che non mancherà è lo spettacolo e ci divertiremo sicuramente”, ha scritto Ancelotti sui suoi social.