André Ayew sbaglia rigore contro Uruguay e la figlia collassa davanti alla tv. Prima, anche un lutto

L'attaccante, infatti, ha fallito un calcio di rigore e, all'intervallo, è stato sostituito dal CT. Un cambio non dettato da ragioni tecniche, bensì da una problematica in famiglia. Infatti, è stato risolto il "mistero" riguardo l'inaspettato cambio avvenuto.

La figlia del capitano del Ghana , infatti, è collassata davanti alla tv all'errore di André Ayew . La ragazza è stata portata in ospedale dove il calciatore l'ha raggiunta poco dopo. La troppa emozione, e in questo caso delusione, le ha giocato un brutto scherzo.

Un popolare cronista ghanese ha postato sui social la foto di Ayew al momento dell'arrivo in ospedale, con il bellissimo abbraccio con la figlia. L'uomo ha precisato: "André Ayew è andato dallo stadio direttamente all'ospedale per vedere sua figlia che è crollata quando ha sbagliato il rigore contro l'Uruguay. È stato abbastanza spaventoso, ma per fortuna ora sta bene".

LUTTO - Ma non è tutto. Infatti, dietro quel malessere, oltre all'errore dal dischetto, si nasconde una situazione in famiglia ben più complessa. A raccontarla è stato su Instagram lo stesso giocatore che ha ammesso di aver perso suo figlioccio la sera prima della partita col Portogallo, prima gara del girone: "Personalmente sono stati momenti molto difficili nei giorni scorsi. Ho perso il mio figlioccio la mattina prima della partita con il Portogallo, e anche mia figlia è stata portata d'urgenza in ospedale dopo l'Uruguay - ha scritto il numero 10 ghanese su Instagram -. Grazie all'Onnipotente Allah, sta migliorando. Questi momenti difficili mi ispireranno a tornare più forte e migliore in futuro, e così credo".