Argentina, al debutto in Qatar è già doppio record di squadra e… di Messi

Subito numeri e curiositàò al debutto al Mondiale per l'Albiceleste.

C'era grande attesa per il debutto al Mondiale in Qatar dell'Argentina. L'Albiceleste è scesa in campo contro l'Arabia Saudita e fin dalle formazioni ufficiali ha "anticipato" un record. Un traguardo importante poi reso doppio grazie alla prima rete segnata, su rigore, da Lionel Messi.