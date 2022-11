Argentina-Arabia Saudita, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 11 per l'esordio al Mondiale.

Argentina-Arabia Saudita sono pronte a darsi battaglia oggi, martedì 22 novembre 2022 per la prima gara del girone del Mondiale. L'Albiceleste fa il suo esordio ai Mondiali 2022 allo stadio Nazionale di Lusail. La nazionale campione dell'America Latina arriva alla Coppa del Mondo in Qatar tra le favorite per la vittoria finale e c'è grande attesa per vedere Messi e compagni all'opera. Nel gruppo C, con loro, anche la selezione saudita, la Polonia e il Messico